Не только пенсионеры: в Минсоцполитики уточнили, кто получит "тысячу от Зеленского"

Зеленский пообещал единоразовую выплату в тысячу гривен/ УНИАН

Единоразовую выплату в размере одной тысячи гривен, которую анонсировал президент Владимир Зеленский, получат не только пенсионеры.

Об этом рассказала министр соцполитики Марина Лазебная в эфире программы Право на власть на 1+1. По ее словам, прежде всего с 1 апреля единовременное пособие получат пенсионеры, у которых пенсия составляет менее 5 тысяч гривен.

Кто еще получит единоразовую доплату:

люди с инвалидностью;

дети с инвалидностью;

социальные пенсионеры;

инвалиды детства.

Лазебная также пообещала, что с 1 мая будут проиндексированы все пенсии.

"Наша главная задача, чтобы люди, которым мы говорим "Сидите дома, самоизолируйтесь", нам нужно сделать их материально обеспеченными", - отметила министр.

Она также призвала украинцев не стоять в очередях, чтобы в срочном порядке заплатить за коммунальные услуги.

"Если возникнет задолженность, никто не отнимет у них субсидию. Это решение уже принято. Бежать платить, стоять в очередях не надо", - призвала министр социальной политики Украины.

Как известно, в Украине до 3 апреля объявлен карантин из-за пандемии коронавируса Covid-19. На днях в МВД предупредили, что граждане Украины должны быть готовы к введению чрезвычайного положения в стране по причине пандемии.

По последним данным, в Украине лабораторно подтверждены 26 случаев COVID-19, три из них – летальные. Как сообщал Главред, 13 марта скончалась 71-летняя пенсионерка в Житомирской области, позже стало известно о смерти 33-летней женщины в Черновицкой области. 19 марта умерла 56-летняя жительница Ивано-Франковска.