Когда закончится пандемия COVID-19: биолог назвала два условия

Коронавирус ослабляется в новом хозяине / Фото pixabay.com

Пандемия коронавируса COVID-19, который заразил уже почти 250 тысяч человек во всем мире, может прекратиться сама. Однако для этого необходимо выполнение двух условий.

Об этом заявила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова. Один из факторов прекращения пандемии — это процесс эволюции вируса. Дело в том, что в новом хозяине (а человек — новый хозяин для вируса) происходит ослабление вируса.

"Вирус летучей мыши попал в человека, переход от человека к человеку сопровождается мутациями вируса, и они, как правило, его ослабляют. Происходит его коэволюция, чтобы он мог более-менее сосуществовать с человеком. Этот вирус сейчас к нам приспосабливается. Сколько времени это займет, неизвестно", — сказала Баранова в интервью РИА Новости.

Второе условие для прекращения пандемии COVID-19 — это приобретение иммунитета людьми. То есть когда коронавирусом переболеют около 70 процентов населения, в популяции появится необходимая прослойка людей с антителами, способными побороть вирус. В этом случае заражение уже не будет таким массовым.

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Стоит отметить, что по состоянию на утро 20 марта коронавирусом COVID-19 заразились уже 244 517 человек во всем мире, умерли с начала эпидемии 10 030 человек, выздоровели - 86 025. Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

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Как сообщал Главред, ранее профессор биологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета Алексей Потехин рассказал 10 важных фактов о пандемии коронавируса COVID-19.

Напомним, ученые США провели новые исследования и выяснили, сколько времени жизнеспособен на разных поверхностях коронавирус COVID-19. Выяснилось, что уханьский вирус остается заразным в виде капель в воздухе в течение нескольких часов, а на поверхности – несколько дней.