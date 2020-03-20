Две недели "заточения": украинка раскрыла правду о карантине в Китае

В Китае ввели жесткие меры из-за коронавируса / Reuters

Проживающая в Китае гражданка Украины Юлия Хромова рассказала об окончании карантина.

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"Если не учитывать тех людей, которые приезжают в страну и сидят на карантине, все остальные нормально ходят на работу. В одном из китайских городов открылась школа. Карантин снялся даже на таком уровне", - сообщила она в эфире телеканала 112 Украина.

Женщина отметила, что ношение маски в Китае все еще обязательно, и появление на улице без нее считается административным нарушением.

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Относительно приезжих все гораздо строже: Китай создал список из 24 стран, прибывая откуда люди помещаются на более строгий карантин. Их сразу же тестируют на коронавирус. В случае наличия симптомов направляют в специальный государственный отель на две недели.

"Мы с мужем находились в Новой Зеландии и добирались через Сингапур, мы были в стране низкого риска и получили зеленый стикер на паспорт и должны просидеть 14-дневный карантин дома. При этом на дверях стоит сенсор. Мы не можем открывать двери, чтобы выйти", - рассказала украинка.

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Она объяснила, что они обязаны предупреждать компаунда, если открывают дверь, чтобы забрать заказанную еду или оставить мусор возле двери. При этом доставщик на территорию компаунда заходить не может. Также два раза в день супруги сообщают температуру.

Кроме того, ажиотаж на маски спал и сейчас их свободно купить можно в любой аптеке. Минимальная цена будет равна примерно 15 грн.

Пандемия коронавируса: Украине грозит новая волна возвращения граждан

В то же время министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Радио Свобода заявил о том, что новая волна возвращение граждан Украины домой начнется, если они начнут терять работу за рубежом.

"Не будет момента, когда мы скажем – "класс, мы всех вывезли, вот теперь у нас ноль людей за границей", потому что все мы живем в открытом мире и люди привыкли разъезжать, когда хотят, оставаться на сколько хотят и возвращаться... Есть люди, которые сейчас еще имеют работу в определенных странах, но из-за экономической рецессии в мире, которая уже началась, они ее в скором времени, с большой вероятностью потеряют. И тогда у нас будет вторая волна тех, кто захочет возвращаться, – это люди, которые потеряют работу и решат вернуться домой, дождаться лучших времен", – сказал он.

Как пример министр привел Объединенные Арабские Эмираты, где ситуация сейчас, по его словам, относительно стабильна. "В ОАЭ по состоянию на сейчас 15 тысяч украинских граждан работают в сфере услуг. В Эмиратах сейчас ситуация неплохая, там правительство принимает очень жесткие меры, чтобы защититься от коронавируса, честь им и хвала. Но если, не дай Бог, там начнут закрываться тоже компании, людей начнут увольнять, у нас будет вот такая вторая волна. Я уже не говорю про соседние с нами страны, где традиционно существует большая трудовая диаспора", – отмечает Кулеба.

Напомним, в Украине лабораторно подтверждены 26 случаев COVID-19, три из них – летальные. Как сообщал Главред, 13 марта скончалась 71-летняя пенсионерка в Житомирской области, позже стало известно о смерти 33-летней женщины в Черновицкой области.