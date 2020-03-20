Как распознать коронавирус: симптомы COVID-19 по дням

Период выздоровления от коронавируса занимает около 22 дней / УНИАН

Коронавирус COVID-19 по состоянию на утро 20 марта заразил уже почти четверть миллиона человек во всем мире, зафиксированы более 10 тысяч жертв. Поэтому актуальным остается вопрос - как быстро выяснить, заразился ли человек коронавирусом, или это обычный грипп или ОРВИ.

Китайские медики расписали симптомы коронавируса COVID-19 по дням, пишут Факты. За основу они взяли истории болезней пациентов двух больниц города Ухань, которые поступили после 29 декабря и выписались или умерли к 31 января.

Коронавирус – симптомы по дням

День 1−4. Начало болезни может протекать в мягкой форме, поэтому человек не сразу понимает всю серьезность ситуации.

Основным симптомом в первые дни является повышенная температура. У некоторых появляется боль в мышцах, сухой кашель, тошнота и диарея.

День 5−6. Затрудняется дыхание. Этот симптом особенно характерен для пожилых людей, у которых есть проблемы со здоровьем.

День 7. Существенное усиление проблем с дыханием. По данным исследования, у многих зараженных в этот период симптомы ослабевают.

День 8−9. У пациентов, которые тяжело переносят инфекцию (около 15% от числа всех заболевших), развиваются признаки острого респираторного дистресс-синдрома: легкие уже не могут должным образом обеспечивать кислородом жизненно важные органы.

День 10−11. Пациенты, которые тяжело переносят инфекцию, поступают в реанимацию. Появляется боль в животе.

День 12. Пациенты идут на поправку и температура снижается.

День 17. Выздоравливающих выписывают.

Медики акцентируют внимание на том, что кашель - это второстепенный симптом. Даже после выписки выздоровевшие пациенты могут продолжать кашлять. Одышка проходит через 13 дней.

В целом, период выздоровления от коронавируса занимает около 22 дней. При этом некоторые пациенты умирали на 18 день.

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Напомним, пандемия коронавируса COVID-19 может прекратиться сама. Однако для этого необходимо выполнение двух условий.

Как сообщал Главред, ранее профессор биологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета Алексей Потехин рассказал 10 важных фактов о пандемии коронавируса COVID-19.

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Тем временем ученые из США провели новые исследования и выяснили, сколько времени жизнеспособен на разных поверхностях коронавирус COVID-19. Выяснилось, что уханьский вирус остается заразным в виде капель в воздухе в течение нескольких часов, а на поверхности – несколько дней.