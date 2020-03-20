Лекарство от коронавируса: в ВОЗ развенчали миф о популярном препарате

Ни одно лекарство нельзя назвать эффективным в борьбе с коронавирусом / Фото: REUTERS

Во Всемирной организации здравоохранения прокомментировали применение различных препаратов для лечения коронавируса.

В частности, один из официальных представителей ВОЗ оценил использование в борьбе с Covid-19 препарата Арбидол, который ранее называли лекарством против коронавируса.

При этом он обратил внимание на то, что пока ни одно лекарство нельзя назвать эффективным в борьбе с коронавирусом, потому что до сих пор нет специфических методов лечения коронавирусной инфекции.

"На данный момент нет доказательств того, что какое-либо из лекарств эффективно против Covid-19. Для этого вида коронавируса не существует специальных методов лечения", - добавил представитель ВОЗ.

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Напомним, ранее сообщалось о том. что серьезно усугубить заболевание коронавирусом может прием ибупрофена и других нестероидных противовоспалительных средств.