Лекарство от коронавируса: в ВОЗ развенчали миф о популярном препарате

Ни одно лекарство нельзя назвать эффективным в борьбе с коронавирусом.
Во Всемирной организации здравоохранения прокомментировали применение различных препаратов для лечения коронавируса.
В частности, один из официальных представителей ВОЗ оценил использование в борьбе с Covid-19 препарата Арбидол, который ранее называли лекарством против коронавируса.
При этом он обратил внимание на то, что пока ни одно лекарство нельзя назвать эффективным в борьбе с коронавирусом, потому что до сих пор нет специфических методов лечения коронавирусной инфекции.
"На данный момент нет доказательств того, что какое-либо из лекарств эффективно против Covid-19. Для этого вида коронавируса не существует специальных методов лечения", - добавил представитель ВОЗ.
Читайте такжеДве недели "заточения": украинка раскрыла правду о карантине в Китае
Напомним, ранее сообщалось о том. что серьезно усугубить заболевание коронавирусом может прием ибупрофена и других нестероидных противовоспалительных средств.