Режим ЧС в Киеве из-за коронавируса: в КГГА приняли решение

В Киеве введут режим ЧС / УНИАН

В столице Украины введут режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса COVID-19. Такое решение приняли в Киевской городской государственной администрации.

Как рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, соответствующие документы сейчас проходят юридические процедуры.

"На самом деле, решение о чрезвычайной ситуации введено государственной чрезвычайной комиссией по всей территории страны 10 марта. А мы позавчера подтвердили усиление ограничительных мер и ввели чрезвычайную ситуацию на территории города Киева. Все меры, которые есть при чрезвычайной ситуации, в Киеве уже внедряются", - сказал Поворозник РБК-Украина.

Читайте такжеНужно ли вводить ЧП в Украине во время пандемии коронавирусаНапомним, в Киевской области уже введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Такое решение приняли 18 марта участники внеочередного заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС. Режим ЧС введен временно.

По последним данным, в Украине лабораторно подтверждены 26 случаев COVID-19, три из них – летальные. Как сообщал Главред, 13 марта скончалась 71-летняя пенсионерка в Житомирской области, позже стало известно о смерти 33-летней женщины в Черновицкой области. 19 марта умерла 56-летняя жительница Ивано-Франковска.

Тем временем в МВД предупредили, что граждане Украины должны быть готовы к введению чрезвычайного положения в стране по причине пандемии коронавируса.