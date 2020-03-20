Когда ждать новую волну коронавируса в Украине: инфекционист дала прогноз

Число инфицированных гораздо больше, чем об этом говорит официальная статистика / УНИАН

Осенью 2020 года волна распространения коронавируса COVID-19 может быть более серьезной. Такой неутешительный прогноз сделала инфекционист, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская.

По ее словам, она надеялась, что когда потеплеет, распространение китайского вируса немного уменьшится, так как это сезонная инфекция.

"А потом в сентябре-октябре будет вторая волна, как при испанке и гриппе 2009-2010 годов. Вторая волна, как правило, сильней. Однако эксперты ВОЗ заявили, что не будет никакого снижения заболеваемости летом. А это уже совсем другая история", - сказала Голубовская в эфире программы Право на власть на 1+1.

Инфекционист отметила, что подготовиться к борьбе с коронавирусом не так просто.

"Пандемия была объявлена ВОЗ, чтобы страны готовились. Как мы можем подготовиться, когда мы ничего толком не знаем об этом вирусе. Когда нет средств специфического лечения и профилактики. Мы можем подготовиться только путем минимизации рисков заражения, путем ограничительных мероприятий... Единственное, что на данный момент понятно, что он (коронавирус, - ред.) в Украине есть", - сказала Голубовская.

Врач также добавила, что количество инфицированных на самом деле гораздо больше, чем об этом говорит официальная статистика.

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По последним данным, в Украине лабораторно подтверждены 26 случаев COVID-19, три из них – летальные. Как сообщал Главред, 13 марта скончалась 71-летняя пенсионерка в Житомирской области, позже стало известно о смерти 33-летней женщины в Черновицкой области. 19 марта умерла 56-летняя жительница Ивано-Франковска.

Как свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на утро 20 марта коронавирусом COVID-19 заразились уже 244 517 человек во всем мире, умерли с начала эпидемии 10 030 человек, выздоровели - 86 025.