Коронавирус в Италии: стало известно о смерти еще одной украинки

В общем, в Италии зафиксированы 3405 смертей от коронавируса / Reuters

В итальянской провинции Бергамо от коронавируса COVID-19 умерла украинка родом из Львовской области. Об этом сообщил председатель Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий.

По его словам, гражданка Украины умерла 19 марта в городке Романо ди Ломбардия.

"Это уже вторая жертва коронавируса среди украинской общины в Италии", - отметил он и добавил, что в комментариях к посту ему сообщили, что на самом деле от COVID-19 умерли уже шестеро украинцев в Италии.

Коронавирус в Италии

Италия остается самым большим очагом вспышки коронавируса в Европе. Там инфекция распространяется с большой скоростью, количество зараженных в стране уже достигло 41 035 человек (5 322 случая за последние сутки), зафиксированы 3405 смертей, выздоровели 4 440 человек. Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

В целом, по состоянию на утро 20 марта коронавирусом COVID-19 заразились уже 244 523 человека во всем мире, умер с начала эпидемии 10 031 человек, выздоровели - 86 025.

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Напомним, по последним данным, в Украине лабораторно подтверждены 26 случаев COVID-19, три из них – летальные. Как сообщал Главред, 13 марта скончалась 71-летняя пенсионерка в Житомирской области, позже стало известно о смерти 33-летней женщины в Черновицкой области. 19 марта умерла 56-летняя жительница Ивано-Франковска.