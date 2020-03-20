Инфекционист объяснила, почему в Киеве появилась Нацгвардия

Коронавирус в Украине / УНИАН

Бойцы Национальной гвардии приступили к охране Александровской больницы. Отмечается, что такое решение принято из-за наплыва людей в инфекционное отделение, приспособленное для приема пациентов с подозрением на коронавирус.

"На выходных были неописуемые события: здоровые люди ломились в инфекционное отделение, чтобы пройти тестирование на коронавирус", - рассказала врач-инфекционист Ольга Голубовская в эфире программы Право на владу на канале 1+1.

При этом она указала, что после того, как Нацгвардия приступила к охране, "отделение работает спокойнее". Кроме того, она указала, что протестировать всех на коронавирус COVID-19 невозможно, потому что "никто не может себе это позволить - даже система здравоохранения США".

В то же время Голубовская пообещала, что в стране будет расширение доступа к тестированию.

Как ранее сообщал Главред, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская отметила, что осенью волна распространения коронавируса COVID-19 может быть более серьезной.