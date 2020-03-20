Карантин в Киеве: на улицах города появились авто с громкоговорителями

Спецмашина оперативно-спасательной службы / скриншот

По улицам столицы с пятницы, 20 марта, стали курсировать спецавтомобили с громкоговорителями. Граждан призывают не выходить из дома без особой надобности.

Кроме того, из громкоговорителей звучат призывы пользоваться защитными масками, соблюдать дистанцию не менее двух метров между людьми и придерживаться правил гигиены, передает сообщает LB.ua.

В пресс-службе ГосЧС добавили, что с 21 марта такие автомобили появятся по всей Украине. Они будут информировать людей о правилах поведения на время действия карантина.

Напомним, в Киевской городской государственной администрации приняли решение ввести в Киеве режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса COVID-19. Как рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, соответствующие документы сейчас проходят юридические процедуры.

Как сообщал Главред, в Киевской области уже введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Такое решение приняли 18 марта участники внеочередного заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС. Режим ЧС введен временно.

По последним данным, в Украине лабораторно подтверждены 26 случаев COVID-19, три из них – летальные. Как сообщал Главред, 13 марта скончалась 71-летняя пенсионерка в Житомирской области, позже стало известно о смерти 33-летней женщины в Черновицкой области. 19 марта умерла 56-летняя жительница Ивано-Франковска.