Монстр из Китая: ученые объяснили появление коронавируса

Коронавирус, белки / Наука Вести

Последними примерами появления нового коронавируса являются вспышка атипичной пневмонии в Азии около 2003 года и MERS на Ближнем Востоке в 2012 году.

Как рассказали исследователи из Колумбийского университета, Университета Эдинбурга и Университета Сиднея, новый штамм Covid-19 стал известен ВОЗ только в 2019 году.

Исследователи выяснили, что рецепторсвязывающий домен (RBD) Covid-19, своего рода "захватный крюк", который прикрепляется к клеткам-хозяевам, эволюционировал для нацеливания на специфические молекулярные особенности клеток человека. Эта особенность называется ACE2, и это рецептор, участвующий в поддержании регулярного кровяного давления. Исследовательская группа считает, что это развитие было работой естественного отбора, а не какой-то генной инженерии.

Вирус, по-видимому, настолько эффективен в своем новом развитии, что практически невозможно, чтобы современная наука могла создать такое чудовище, отмечается в материале Scripps Research.

Читайте такжеЭксперт рассказал, что общего между пандемией коронавируса и мировой войнойУченые утверждают, что молекулярная структура Covid-19 сильно отличается от предыдущих коронавирусов и более точно имитирует вирусы, обнаруженные у летучих мышей и ящеров.

"Эти две особенности вируса, мутации в RBD-части белка шипа и его отдельной основы, исключают лабораторные манипуляции как потенциальное происхождение SARS-CoV-2", - говорит один из авторов исследования Кристиан Андерсен.

Эксперты склоняются к тому, что существуют две основные теории о происхождении Covid-19. Во-первых, вирус эволюционировал патогенно посредством естественного отбора в организме, а затем совершил прыжок к людям. Если это так, то вероятно, что вирус развился внутри летучих мышей, а дальше совершил переход к промежуточному узлу, а затем был передан человеку.

Вторая теория заключается в том, что вирус был в основном непатогенным до перехода к человеку, и превратился только в его нынешнюю смертельную форму в человеческой популяции.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые шокировали жутким прогнозом по коронавирусу.