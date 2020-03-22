Коронавирус в Украине: врач рассказала, кому нужно носить медицинские маски

Медицинские маски должны носить только зараженные COVID-19 / УНИАН

Семейный врач Вита Олещенко рассказала, кому стоит носить медицинские маски в условиях карантина из-за коронавируса COVID-19, а кому можно обойтись и без них.

В частности, медик отметила, что коронавирус передается воздушно-капельным путем.

"Капля должна упасть вам на дыхательные пути - в нос или в рот. Кто-то должен на вас чихнуть или кашлянуть и заразить вас. Если же человек, который кашляет и чихает, носит маску, то он кашляет в нее, такие капельки останавливаются и не попадают на дыхательные пути других здоровых людей", - рассказала Олещенко в эфире ObozTV.

Таким образом, по ее словам, медицинскую маску нужно надевать на больного человека, а не на здорового "для профилактики".

Олещенко добавила, что совершенно необязательно массово скупать антисептики, достаточно просто мыть руки с мылом.

"Надо мыть нос, потому что у нас там волосинки растут, которые останавливают вирусы, пыль и бактерии на уровне слизистой передней камеры носа. Если все это делать, можно защититься", - объяснила эксперт.

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Напомним, китайские медики расписали симптомы коронавируса COVID-19 по дням. За основу они взяли истории болезней пациентов двух больниц города Ухань, которые поступили после 29 декабря и выписались или умерли к 31 января.

Как сообщал Главред, ранее профессор биологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета Алексей Потехин рассказал 10 важных фактов о пандемии коронавируса COVID-19.

Тем временем ученые из США провели новые исследования и выяснили, сколько времени жизнеспособен на разных поверхностях коронавирус COVID-19. Выяснилось, что уханьский вирус остается заразным в виде капель в воздухе в течение нескольких часов, а на поверхности – несколько дней.