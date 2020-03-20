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Украина отправит в Китай самолет за помощью в борьбе с коронавирусом: что привезут

20 марта 2020, 12:06

На следующей неделе будет выполнен еще один рейс.

Украина отправит в Китай борт за масками
Украина отправит в Китай борт за масками / УНИАН

Грузовой самолет Ил-76 отправится в Китай за медицинским оборудованием для борьбы с китайским коронавирусом. Отмечается, что борт доставит лабораторные и экспресс-тесты на covid-19, маски и аппараты искусственной вентиляции легких. 

По словам народного депутата Андрея Мотовиловца, он будет сопровождать груз.

"Военный грузовой самолет Ил-76 вскоре взлетает из аэропорта Борисполь в Гуанчжоу, Китай. В 11:00 в субботу борт примет медицинский груз: лабораторные и экспресс-тесты на коронавирус, медицинские маски, аппараты вентиляции легких и многое другое. Я имею честь сопровождать этот полет, чтобы оформить документы и груз", - сообщил нардеп в Facebook.

При этом он указал, что на следующей неделе будет выполнен еще один рейс.

Как ранее сообщал Главред, в Черновцах лабораторно подтвердили еще пять случаев заражения китайским коронавирусом Covid-19, таким образом общее количество инфицированных граждан на территории страны увеличилось до 26 человек.

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