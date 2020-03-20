Варфоломей не указ: в ПЦУ отказались приостановить богослужения из-за карантина

ПЦУ приняла ряд ограничительных мер в своих церквях из-за карантина.
Спикер Православной церкви Украины, архиепископ Евстратий (Зоря) рассказал о ситуации в храмах в связи с введенным в Украине карантином.
По его словам, ПЦУ не будет приостанавливать богослужения в связи с призывом Вселенского патриарха Варфоломея к церквям прекратить их проведение до апреля из-за пандемии коронавируса.
"Это (призыв Варфоломея) касается епархий Константинопольского патриархата", — сказал он в комментарии Українським Новинам.
По его словам, для ПЦУ это ничего не означает, при этом в связи с карантином ПЦУ приняла ряд ограничительных мер в своих церквях, в частности рекомендовала прихожанам поклоняться святыням без их целования.
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Ранее Варфоламей призвал церкви прекратить службы и обряды до конца марта в целях борьбы с распространением коронавируса.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Синод ПЦУ утвердил общий текст молитвы на время пандемии Covid-19.