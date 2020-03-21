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Может ли алкоголь убить коронавирус: ученые дали ответ

21 марта 2020, 05:27

Исследователи отметили, что коронавирус нового типа чувствителен к спирту.

Китайский коронавирус
Китайский коронавирус / УНИАН

Коронавирус нового типа чувствителен к алкоголю. Так, вирус можно почти полностью уничтожить концентрацией этанола до 30 процентов

Согласно исследованию, обнародованным South China Morning Post, covid-19 более чувствителен к спирту чем атипичная пневмония. Во многих спиртных напитках - виски, водка или джин - содержание алкоголя выше, но ученые советуют использовать их как дезинфицирующее средство в крайних ситуациях. При этом исследователи отметили, что алкоголь нельзя, как способ предотвратить или вылечить COVID-19.

Вирусологи помещали инфицированные клетки животного в спиртовые растворы различной силы. Сначала они попробовали раствор 85-процентного этанола с водой, что помогло устранить вирусную активность после 30 секунд контакта. При 10 и 20 процентах вирус остался нетронутым, но когда содержание алкоголя достигло 30 процентов, уровень дезинфекции оказался достаточным.

В свою очередь, профессор школы общественного здравоохранения Нанкинского университета Ли Чжун заявил, что такие инфекции начинаются в нижней части легких, а не в горле, поэтому пить алкоголь бесполезно.

Как ранее сообщал Главред, антисептики для рук эффективнее справляются с новым типом коронавируса COVID-19, если содержат примерно 30% этанола или пропанола.

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