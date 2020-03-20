Закрытый остров и 400 евро за билет: украинцы застряли на испанском курорте

Украинцы не могут улететь с Тенерифе / Киев оперативный

Украинские туристы застряли в Испании на острове Тенерифе. Всего на курорте находятся около 80 украинцев.

На данный момент любое сообщение между островом и материковой Испанией прервано из-за эпидемии китайского коронавируса.

По данным ТСН, украинское консульство вроде бы посоветовало украинцам купить билеты на авиарейс Мадрид-Киев на воскресенье, 22 марта. В то же время туристов с острова не выпускают, а авиаперевозчик отказывается возвращать деньги за билеты.

Стоит отметить, что билет на чартерный рейс стоит порядка 400 евро.

Как ранее сообщал Главред, в Испании эпидемия коронавируса с огромной скоростью набирает обороты, количество смертельных случаев увеличивается с каждым днем – каждые 16 минут умирает пациент в Мадриде.