Коронавирус в Украине: в Днепропетровской области объявили режим чрезвычайной ситуации

В Днепропетровской области объявили режим ЧС / скриншот

Чрезвычайную ситуацию объявили власти Днепропетровской области. Отмечается, что пока что решение носит формальный характер.

По данным пресс-службы Днепропетровской ОГА решение о введении чрезвычайной ситуации приняла региональная комиссия по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

"Днепропетровская область ввела чрезвычайной ситуации, чтобы максимально обезопасить людей от коронавирусной инфекции. Мы усиливаем правоохранительные средства контроля. Будем жестко следить за выполнением карантинных мер, жители области имеют дисциплинированно придерживаться. Режим чрезвычайной ситуации четко определяет способ координации органов государственной власти. Все - для оперативного реагирования на вызовы в условиях всемирной пандемии, недопущения дальнейшего распространения инфекции и минимизации ее негативных последствий", - отметил председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко.

В области создали координационную группу из руководителей ГСЧС, Нацполиции, транспортных и других служб. Руководителем назначили заместителя председателя облгосадминистрации Дмитрия Стригуна.

Стоит отметить, что в Украине объявили общенациональный карантин на период с 12 марта по 3 апреля. На данный момент насчитывается 26 подтвержденных случаев COVID-19, два из которых в Днепропетровской области.

Как ранее сообщал Главред, всеукраинский карантин из-за китайского кооронавируса могут продлить до 16 апреля - в случае необходимости.