Открытие метро в Киеве перенесли: какой сюрприз преподнес карантин 2020

Карантин в Киеве продлят – стало известно, когда откроют метро в Киеве / УНИАН

Карантин в Киеве в апреле 2020, вероятнее всего, продлят. Об этом говорит тот факт, что Киевский метрополитен с 3 апреля не заработает (как заверял мэр города Виталий Кличко).

Для всех, кого волнует, когда откроют метро в Киеве – сообщаем: открытие столичного метрополитена сдвинули до 17 апреля.

Распоряжение по продления карантина для сотрудников метрополитена поступило от руководства, пишет Telegram-канал Вести.

Читайте такжеМат, стычки и жуткие очереди: третий день транспортного коллапса в Киеве"Время до открытия, по словам источника, работники киевского метро должны использовать, чтобы провести ремонтные работы на станциях и платформах", – отмечается в сообщении.

Напомним, в связи с угрозой распространения коронавируса Covid-19 столичный метрополитен решили закрыть начиная с 17 марта – с 23:00.

Ранее сообщалось, что с 12:00 дня 18 марта в Киеве и других городах Украины остановлена работа всех линий метрополитена на неопределенный срок. Как заявил президент Владимир Зеленский, экстренные меры связаны с карантином и будут предприняты для пресечения распространения в стране китайского коронавируса.