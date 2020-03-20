Высокопоставленный чиновник Нафтогаза заразился коронавирусом

Андрей Фаворов заразился коронавирусом / Facebook/ Андрей Фаворов

Директор по интегрированному газовому бизнесу НАК "Нафтогаз Украина" Андрей Фаворов заразился китайским коронавирусом. По словам его отца Михаила Фарова, директор НАК почувствовал себя плохо после возвращения в Украину из США.

"Пока я был в Турции мой сын находился здесь у нас дома в Атланте (США - Ред.), а потом полетел на работу в Украину. Он работает в Украине. Мы не можем точно сказать, в каком из двух самолетов, в каком аэропорту или где произошло заражение, но если он прилетел в среду в Киев, то в субботу он почувствовал недомогание, почувствовал, что у него поднялась температура, померил, было порядка 38 градусов, и начался вот этот очень характерный сухой лающий кашель", - сообщил Михаил Фаворов в эфире российской радиостанции "Эхо Москвы", видео обнародовано в YouTube.

При этом он отметил, что тест на коронавирус Фаворов-младший сдал в понедельник, 16 марта, и он дал положительный результат. Уже во вторник, 17 марта, заболела его жена. Но в пятницу, 20 марта, они оба без температуры и кашля.

Стоит отметить, что в Украине объявили общенациональный карантин на период с 12 марта по 3 апреля. В Украине насчитывается 26 подтвержденных случаев COVID-19.

Как ранее сообщал Главред, всеукраинский карантин из-за китайского кооронавируса могут продлить до 16 апреля - в случае необходимости.