Заразившийся коронавирусом Шахов летал во Францию в компании чиновников – журналист

Сергей Шахов / Фейсбук

Заразившийся коронавирусом народный депутат от группы Доверие Сергей Шахов летал во Францию в компании госчиновников, завил журналист Юрий Бутусов.

По его словам, вояж во Францию Шахов в компании госчиновников совершил уже в разгар пандемии коронавируса.

"В разгар эпидемии коронавируса, когда уже ввели ограничения на полеты, группа весьма состоятельных государственных служащих из двух городов Украины решили отдохнуть, наняли чартеры и слетали на курорт в Европу. В этой группе и был Шахов. Отдыхали несколько дней, ведь могут себе позволить. Вернулись и стали первыми заболевшими коронавирусом в своих городах, лежат дома и лечатся, состояние стабильное, всем обеспечены", - написал он в Facebook.

Журналист утверждает, что вернувшиеся из Франции чиновники успели предварительно "сконтактировать со многими десятками людей, которых теперь устанавливает полиция".

"Имена всех заболевших и всех, кто с ними контактировал не раскрывают, чтобы не создавать панику и не предавать огласке факт такого приключения высокопоставленных людей. Но рапортуют бодро - все под контролем, всех установили, всех проверили. Это, оказывается, медицинская тайна", - добавил Бутусов.

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Напомним, Шахов рассказал подробности о своей болезни. По словам нардепа, он мог заразиться коронавирусом в Украине, а не в Европе.

Ранее сообщалось о том, что жена Сергея Шахова тоже заболела. По словам нардепа, у его супруги два дня была температура, поэтому провели тесты, которые подтвердили наличие вируса