У людей "поедет" голова и власть сметут: почему Украине грозят транспортные бунты

Из-за карантина в разных городах Украины участились стычки в транспорте / Facebook/Eugene Kanarsky

Вот уже несколько дней, как в Украине были усилены карантинные меры для борьбы с коронавирусом. В правительстве приняли решение, согласно которому, с целью безопасности для жителей, на время карантина по всей стране были закрыты учебные заведения, ТРЦ и рестораны. Но главным шоком для людей стало ограничение работы метрополитенов в крупных городах и запрет на передвижение между городами в общественном транспорте. Как следствие, сразу по всей Украине привычный транспорт превратился в место пыток и конфликтов. Так как наземного транспорта на всех не хватает, люди буквально дерутся между собой за возможность проезда и выстаивают огромные очереди на остановках, поскольку многим, несмотря на рекомендации для работодателей об удаленной работе своих сотрудников, все же приходится добираться на работу, в частности, на предприятия критической инфраструктуры.

Эксперты, опрошенные Главредом, уверяют, что если так пойдет и дальше, то в Украине могут начаться бунты.

Метро придется открывать

Напомним, в Киеве метрополитен прекратил работу в ночь на 18 марта. И уже на следующее утро в столице началось безумие: город встал в пробках, автобусы и маршрутки оказались переполнены, так как вместо того, чтобы ехать в них по 10-20 человек (этого требуют карантинные меры), люди, зачастую без масок, так как их нет в аптеках, вынуждены были пренебрегать как собственным, так и здоровьем окружающих, чтобы добраться на работу. И людям не осталось ничего другого, как штурмовать и блокировать движение автобусов и троллейбусов, вступая даже в стычки с полицией или добираться до работы пешком.

Та же ситуация сохраняется и за пределами столицы: например, в Одессе после ограничения работы транспорта также происходят потасовки пассажиров с водителями автобусов и трамваев. Кроме того, сам транспорт нередко попадает под горячую руку разъяренных людей. Так, в Хмельницкой области местные жители забросали камнями маршрутный автобус из-за отказа водителя перевозить одновременно более 10 пассажиров, после чего перевозчику пришлось снять авто с маршрута.

Читайте такжеОткрытие метро в Киеве перенесли: какой сюрприз преподнес карантин 2020Кандидат физико-математических наук, юрист, директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко отмечает, что подобная реакция людей вполне прогнозируема.

"Во-первых, физически пересадить около 1,5 миллиона людей, которые каждый день ездят в метро, в существующий подвижный состав трамваев, троллейбусов, автобусов, маршруток просто невозможно – они туда не поместятся. Примерно половина людей едет в метро и половина – другими видами транспорта и это не значит, что они не могут перетекать из одного в другой. То есть, чтобы перевезти тех, кто ездит в метро, сейчас нужно как минимум вдвое увеличить парк наземного транспорта, учитывая, что сейчас не работают школы и вузы. Это сделать нереально, как и обеспечить передвижение 10-20 людей в транспорте, так как это создает километровые очереди. И, как показывает опыт, все равно люди будут в контакте друг с другом, что в метро, что в маршрутке", - говорит Сергиенко.

Отметим, что после первого дня коллапса в Киеве поговаривали о частичном открытии метро для медработников, полицейских и сотрудников чрезвычайных служб. Но, как позднее заявил мэр Киева Виталий Кличко, от этой идеи отказались. Более того, карантинные меры в метро решили продлить до 17 апреля.

"Не надо забывать, что мэр Киева – не самостоятельная фигура, а прямо подчиняющаяся правительству. Но ездит ли кто-то из Кабмина на метро? Это просто смешно – они берутся за те дела, в которых ничего не смыслят. И закрытие метро даже для Киева – уже катастрофа. И это поняли уже все, но не правительство", - отмечает Сергиенко и не исключает, что местные власти все же могут передумать и открыть метро уже в ближайшее время.

Читайте такжеЗа спиной Зеленского: почему никто не хочет возглавить войну с коронавирусом"Передумают они уже тогда, когда подсчитают поступления НДФЛ (налог с доходов физлиц. – Главред) и поймут, что денег в бюджете нет, и даже обещанную тысячу пенсионерам выплачивать нечем. Экономику нельзя обмануть – если люди не работают, значит они не получают зарплату и не платят НДФЛ, а это наибольшее поступление средств в местные бюджеты", - допускает Сергиенко.

К слову, ранее мэр Харькова Геннадий Кернес до последнего отказывался закрывать городской метрополитен. Причем его категоричность даже вылилась в публичную перепалку с президентом Владимиром Зеленским, который обвинил Кернеса в нарушении закона, после чего метро все же закрыли. Но сейчас градоначальник Харькова уже обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой восстановить перевозки пассажиров в метро, но ответа пока не последовало.

"Власть может быть сметена"

Вместе с тем, эксперты предупреждают, что подобные ужесточения не только не приносят прогнозируемого результата, но и ухудшают и без того напряженную обстановку в обществе. Политолог, директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин убежден, что все происходящее – искусственная паника и аналог того, что делал Порошенко с Турчиновым, хотели ввести в Украине военное положение.

"Как и тогда, в подобных мерах нет никакого смысла, да и в Украине этот процесс не пройдет, потому что люди долго такое безобразие терпеть не будут. Если у людей в стране, где 500 тысяч ветеранов, "поедет голова", закончится это тем, что эту власть просто сметут. И думаю, что сейчас мэры городов это поймут и начнут становиться на сторону трудящихся и отменять некоторые карантинные меры. Потому что главное тут – не потерять остатки экономики, так как через неделю-две все обрушится. Бюджет уже пустой, а чиновники перестали говорить об экономике. Потому для нас была бы приемлемой модель Великобритании. Надо отменить чрезвычайную ситуацию, отменить принятый закон о штрафах, рассказать людям, что лучше оставаться дома, а главные силы бросить на экономику – уменьшить налоги, упростить проверки, покупать нефть, накапливать газ, провести посевную, иначе нам грозит голодная зима. И думать о недопущении дефолта, так как там начнется самое страшное – голодные бунты. Коронавирус пройдет через месяц-два, но, похоже, никто не думает о том, что будет, когда в стране нечего будет есть", - считает Соскин.

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"Ситуация с коронавирусом может быть на полгода, может быть на год, и обществу придется с этим вирусом жить, соответственно, одними ограничениями ситуацию не решить. Все идет по нарастающей. На сегодня никто не принял решения, как это было сделано в Польше и Германии, о запрете повышения цен на медпрепараты и средства личной гигиены. И это прямая ответственность властей, так как бизнес всегда тяготеет к монополии и максимальной выгоде. Но этого сделано не было и потому происходят встречи с олигархатом, как по мне, абсолютно ошибочные, и это значит, что они могут единоразово подарить 200 скорых, но взамен они будут требовать уступок в экономических сферах. Потому давление на общество снова усилится и это неправильная модель поведения государства. Нужно рассматривать не только карантин, но и вообще связь между медицинскими, социальными и политическими проблемами, которые сейчас стоят и перед властью, и перед обществом. Эти проблемы могут создать такую гремучую смесь, при которой власть впервые может быть сметена и может потерять абсолютное доверие", - говорит Доний.

Анастасия Заремба