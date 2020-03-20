Такси будут бесплатно возить медперсонал во время карантина

В крупных городах медики смогут добраться на работу на такси / УНИАН

Министерство здравоохранения Украины заключило договор с компанией Uber о бесплатной перевозке врачей во время карантина в связи с эпидемией коронавируса.

"По договоренности с Министерством здравоохранения Украины и органами местного самоуправления, Uber будет бесплатно доставлять в больницы медицинских работников, задействованных в предотвращении и ликвидации коронавирусной инфекции в Украине", - передает пресс-служба МОЗ.

Министерство заключило договоренность на десять тысяч поездок, которыми могут воспользоваться медики во время карантина, чтобы оперативно добраться на работу. Услуга будет доступна медицинскому персоналу в городах, где работает Uber - Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Львов, Запорожье и Винница.

Читайте такжеРаспределение продуктов и комендантский час: у Авакова анонсировали введение ЧПМэр Львова Андрей Садовой сообщил, что городская власть договорилась и с другими службами такси. В частности, к услуге уже присоединились компании такси Bolt, Uklon, а также NextBike – аренда велосипедов.

"Только договорились с Uklon и Bolt о том, что сервисы будут возить врачей к труду бесплатно. Uber также нам подтвердил информацию, которую только что обнародовал Минздрав - они в игре. Во Львове к акции присоединяется NextBike (аренда велосипедов). По каждому сервису своя логистика. Сейчас разошлем инструкции врачам", - написал Садовой в Facebook.

Как ранее сообщалось, директор по интегрированному газовому бизнесу НАК Нафтогаз Украина Андрей Фаворов заразился китайским коронавирусом. По словам его отца Михаила Фарова, директор НАК почувствовал себя плохо после возвращения в Украину из США.

Как ранее сообщал Главред, всеукраинский карантин из-за китайского кооронавируса могут продлить до 16 апреля - в случае необходимости.