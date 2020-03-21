"Система охраны здоровья рухнет": экс-глава Минздрава оценил ситуацию с карантином

Последствия реализации медреформы при коронавирусе могут быть катастрофическими / УНИАН

В условиях пандемии коронавируса ограничения, связанные с карантином, являются положительным шагом, заявил бывший министр здравоохранениях Олег Мусий.

"Чем меньше людей будут контактировать друг с другом, в том числе переносчики заболевания, тем лучше для сохранения жизни и здоровья людей. Я приветствую любые ограничения относительно перемещения, но нужно подумать, чтобы это не было полным фанатизмом... Все закрыто и людей оставили на произвол судьбы. Государство должно думать, как граждан Украины доставить домой", - подчеркнул он в комментарии на телеканале 112 Украина.

В то же время Мусий оценил обеспечение медицинских учреждений необходимым в условиях пандемии коронавируса, в том числе тестами на коронавирус.

"Пока абсолютно недостаточное (обеспечение больниц, - ред.). Всем подряд проходить тест на коронавирус не нужно. Люди должны понимать, что необходимо обращаться к врачу тем, у кого есть симптомы ОРВИ, или тем, кто пребывал за границей в странах, где есть уже массовое распространение коронавируса. Человек может быть носителем вируса на протяжении 14 дней до заболевания, но на 2-й или 3-й день выявить это практически невозможно. За 3-4 дня до заболевания появляется вирус на тестирование... Людям необходимо разъяснивать алгоритм действий", - пояснил экс-министр здравоохранения.

К слову, министр здравоохранения Илья Емец заявил, что в ситуации с распространением коронавируса в Украине самое трудное впереди. Министр отметил, что коронавирус уже распространяется по Украине. "Ежедневно мы получаем результаты лабораторных тестов с новыми подтвержденными случаями, и, к сожалению, пока их становиться больше", - сказал он.

Читайте такжеВакцины не ждите: ученые шокировали жутким прогнозом по коронавирусуВместе с тем Мусий отметил, что в сложившихся условиях с пандемией коронавируса в Украине категорически нельзя продолжать реализацию медицинской реформы.

"Я крайне удивлен позицией комитета (профильного комитета Рады, - ред.) о том, что они отказались пересматривать старт с 1 апреля медреформы (второго этапа, - ред.). Это может привести к еще более худшим последствиям, чем коронавирус. Система охраны здоровья Украины может просто рухнуть вообще и перестать существовать как таковая. Это большая опасность и проблема. А последствия при коронавирусе могут быть катастрофическими", - считает он.

Мусий добавил, что украинские власти не смогли достаточно подготовится к пандемии коронавируса, несмотря на то, как ситуация развивалась во многих зарубежных странах: "Украина опоздала с решениями, которые семимильным шагами старается сделать новый министр и новое правительство и догнать ту ситуацию, которую необходимо было делать месяц назад".

Напомним, ранее эксперты рассказали о двух основных теориях происхождения коронавируса Covid-19.