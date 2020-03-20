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"Самое трудное впререди": в Минздраве шокировали прогнозом по коронавирусу

20 марта 2020, 18:29

В Минздрве привали украинцев готовиться к быстрому распространению вируса.

коронавирус
В МОЗ заявили, что количество случаев заражения коронавирусом будет расти / Фото: REUTERS

В Минздраве озвучили печальный прогноз по поводу коронавируса, который уже начал распространяться по территории нашей страны и уносить жизни граждан.

Так, по словам профильного министра Леонида Емца, число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине будет расти, пишет пресс-служба ведомства в пятницу, 20 марта.

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"Однако пока наша статистика меньше, чем во многих европейских странах, но надеяться на то, что вирус обойдет Украину стороной, ошибочно. Самое трудное впереди. Вирус будет распространяться", – отметил он.

Также Емец припугнул тем, что нашей стране будет тяжелее принять мощный удар вируса из-за недореформированой медицинской системы.

"При этом, государство оперативно принимает необходимые меры, привлечет все ресурсы, чтобы уберечь украинцев от пандемии и не допустить повторения катастрофического опыта других стран. Но все наши действия могут быть напрасными, если каждый из вас не проявит сознательности и ответственности. В этом случае все зависит от конкретных поступков каждого из нас", - отметил Емец.

Кроме того, глава Минздрава призвал украинцев придерживаться элементарных правил:

  • оставаться дома,
  • мыть руки
  • держать дистанцию

"Позаботьтесь о собственной безопасности, заботьтесь о пожилых родственниках и не игнорируйте первых симптомов респираторных заболеваний". "Помните, что лишь 20% всех случаев заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией, являются тяжелыми и лишь около 3% нуждаются в реанимационных мер. Однако призываю вас своевременно обращаться к врачам и не ставить под угрозу свою жизнь и здоровье своих близких", – подчеркнул Емец.

Как ранее писал Главред, в пятницу, 20 марта, в Черновцах, выписали из медицинского учреждения 39-летнего мужчину. Именного у него несколькими неделями ранее диагностировали китайский коронавирус.

Также напомним, чрезвычайную ситуацию объявили власти Днепропетровской области. Отмечается, что пока что решение носит формальный характер.

Стоит отметить, что в Украине объявили общенациональный карантин на период с 12 марта по 3 апреля. На данный момент насчитывается 26 подтвержденных случаев COVID-19, два из которых в Днепропетровской области.

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