Комендантский час: Аваков объяснил, что будет с Украиной

Арсен Аваков / Интерфакс-Украина

Министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал о возможном введении комендантского часа в Украине. По его словам, он не видит необходимости предпринимать такие шаги из-за карантина.

"Не сейчас... Надеюсь, развитие вируса не будет таким", - заявил министр в комментарии Украинским новостям.

При этом другой информации Аваков не предоставил.

Стоит отметить, что ранее советник главы МВД Иван Варченко заявил, что в Украине необходимо ввести комендантский час и ряд других ограничений для предотвращения распространения коронавируса.

Как ранее сообщал Главред, в Минздраве озвучили печальный прогноз по поводу коронавируса, который уже начал распространяться по территории нашей страны и уносить жизни граждан.