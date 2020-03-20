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На улицы вывели армию: в Италии растет количество смертей от коронавируса

20 марта 2020, 18:46

Солдаты контролируют выполнение жителями условий строгого карантина.

Италия
Италия стала лидером по количеству смертей от коронавируса / Фото: REUTERS

В городах Италии ужесточают меры и вводят ограничительные меры, пытаясь сдержать пандемию коронавируса, поскольку Италия стала лидером по количеству смертей от данного заболевания.

Как сообщает итальянское агентство Ansa, 20 марта префектура Милана вывела на улицы города 114 военных, которые патрулируют улицы и контролируют приказ властей оставаться дома.

Армия была выведена на улицы после того, как губернатор Ломбардии Аттилио Фонтана обратился к правительству с просьбой помочь полиции обеспечить выполнение карантина.

Читайте такжеВ Италии 99% жертв коронавируса были серьезно больны – BloombergЖители в Италии могут выйти на улицы только по работе, за продуктами или в случае проблем со здоровьем. Однако даже после огромного количества смертей карантин нарушают тысячи итальянцев.

Северо-восточный регион Венето, центром которого является Венеция, полностью закрыл 20 марта парки и скверы, запрещено использование велосипедов и пешеходные прогулки. С собакой от дома можно отойти не далее, чем на 200 метров. На выходные и праздничные дни все закроют, даже продуктовые магазины, поскольку ожидается увеличение количества людей на улицах. Ограничения установлены до 3 апреля.

По состоянию на 20 марта в Италии зафиксировали свыше 41 тысячи больных коронавирусом Covid-19. Умерли более 3 400 человек, выздоровели только – 4 400. Для сравнения, в Китае выздоровели уже 71 тысяча человек и два дня подряд не фиксировали новых случаев.

Как известно, Италия опередила Китай по количеству умерших от коронавируса. Количество летальных исходов составило 3 тыс 405 человек, впервые превысив статистику Китая, где умерло 3 тыс 245 человек. Так, 19 марта в Италии умерло 427 человек, в Китае - 8. Количество новых зарегистрированных случаев заболевания составило 5 тыс 322 в Италии и 34 в Китае.

Напомним, в итальянской провинции Бергамо от коронавируса  COVID-19 умерла украинка родом из Львовской области. Об этом сообщил председатель Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий.

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