Температура при коронавирусе: Комаровский пояснил, чем сбивать жар

Комаровский рассказал, чем сбивать температуру при китайском вирусе / УНИАН

Известный детский педиатр сообщил, как следует бороться с высокой температурой при жутком коронавирусе.

Так, по его словам, жаропонижающие средства парацетамол и ибупрофен следует принимать не по графику, а только симптоматически – в случае высокой температуры.

На своей странице в Instagram он опубликовал видео, в котором пояснил, что "правильных схем" приема данных препаратов не существует.

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Отметим, ранее Комаровский рассказывал, что при повышении температуры у больных новым коронавирусом можно принимать как парацетамол, так и ибупрофен, поскольку достоверных исследований о якобы вреде последнего на самом деле не было.

"Жаропонижающие средства используются только по прямым показаниям, то есть симптоматически. Есть высокая температура – даем, болит что-то – даем, все нормально, умеренная температура, состояние не нарушено – не даем", – сказал врач.

Также напомним, Комаровский заявил, что у людей, заболевших китайским коронавирусом, течение болезни усугубляет вредная привычка – курение. Для абсолютного большинства людей новый вирус не представляет опасности. Медик подчеркнул, что курение усугубляет течение коронавирусной инфекции.

Ранее Евгений Комаровский говорил, что китайский коронавирус может жить в воздухе до трех часов, а его жизнеспособность на пластике и нержавеющей стали – до трех дней.