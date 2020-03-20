"Прожорливый" коронавирус добрался до Львова: что известно

Первый случай коронавируса во Львове / Фото: REUTERS

Первый случай заражения китайским коронавирусом подтвердили во Львове. По словам львовского главы Андрея Садового, мужчина 13 марта вернулся из Германии.

По его словам, заразившийся – мужчина 1950 года рождения.

"Информация от главного врача инфекционной больницы. Положительный результат подтвердили две частные лаборатории во Львове и Киеве. Материалы отправлены в Центр общественного здоровья Украины", - сообщил Садовой в Facebook.

При этом он указал, что мужчину госпитализировали в инфекционную больницу, а информации передали правоохранительным органам.

Как ранее сообщал Главред, в Минздраве озвучили печальный прогноз по поводу коронавируса,