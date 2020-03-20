"Прожорливый" коронавирус добрался до Львова: что известно

Заболевший мужчина вернулся из Германии
Первый случай заражения китайским коронавирусом подтвердили во Львове. По словам львовского главы Андрея Садового, мужчина 13 марта вернулся из Германии.
По его словам, заразившийся – мужчина 1950 года рождения.
"Информация от главного врача инфекционной больницы. Положительный результат подтвердили две частные лаборатории во Львове и Киеве. Материалы отправлены в Центр общественного здоровья Украины", - сообщил Садовой в Facebook.
При этом он указал, что мужчину госпитализировали в инфекционную больницу, а информации передали правоохранительным органам.
Как ранее сообщал Главред, в Минздраве озвучили печальный прогноз по поводу коронавируса,