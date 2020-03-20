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В Италии от коронавируса скончалась третья украинка

20 марта 2020, 20:42

В итальянском городе Бергамо умерла гражданка Украины.

коронавирус,пробирка
В Италии третья украинка скончалась от китайского вируса / УНИАН

Китайский коронавирус уверенно шагает по миру и забирает жизни людей.

Так, в Италии от вируса скончалась третья гражданка нашей страны, сообщает Европейская правда.

По информации СМИ, гражданка Украины умерла в Бергамо раньше, но результаты анализов на коронавирус пришли только в пятницу, 20 марта, после обеда. Женщине было 60 лет.

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Отметим, в Италии введен порядок, по которому тесты на COVID-19 теперь проводят после смерти. Поэтому подтверждение заражения вирусом поступает только через несколько дней после фактической смерти человека.

Также в комментарии hromadske смерть украинки подтвердила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Екатерина Зеленко.

"К большому сожалению, сегодня (20 марта - ред.) Мы получили официальное подтверждение о третьей смерти в Италии. Украинская гражданка 1960 ", - сказала она.

Ранее Главред писал, что в итальянской провинции Бергамо от коронавируса  COVID-19 умерла украинка родом из Львовской области, сообщил председатель Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий.

По его словам, гражданка Украины умерла 19 марта в городке Романо ди Ломбардия.

Коронавирус в Италии

Италия остается самым большим очагом вспышки коронавируса в Европе. Там инфекция распространяется с большой скоростью, количество зараженных в стране уже достигло 41 035 человек (5 322 случая за последние сутки), зафиксированы 3405 смертей, выздоровели 4 440 человек. Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

В целом, по состоянию на утро 20 марта коронавирусом COVID-19 заразились уже 244 523 человека во всем мире, умер с начала эпидемии 10 031 человек, выздоровели - 86 025. 

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