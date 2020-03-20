В Италии от коронавируса скончалась третья украинка

В итальянском городе Бергамо умерла гражданка Украины.
Китайский коронавирус уверенно шагает по миру и забирает жизни людей.
Так, в Италии от вируса скончалась третья гражданка нашей страны, сообщает Европейская правда.
По информации СМИ, гражданка Украины умерла в Бергамо раньше, но результаты анализов на коронавирус пришли только в пятницу, 20 марта, после обеда. Женщине было 60 лет.
Читайте такжеУченые рассказали, можно ли заразиться коронавирусом через секс
Отметим, в Италии введен порядок, по которому тесты на COVID-19 теперь проводят после смерти. Поэтому подтверждение заражения вирусом поступает только через несколько дней после фактической смерти человека.
Также в комментарии hromadske смерть украинки подтвердила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Екатерина Зеленко.
"К большому сожалению, сегодня (20 марта - ред.) Мы получили официальное подтверждение о третьей смерти в Италии. Украинская гражданка 1960 ", - сказала она.
Ранее Главред писал, что в итальянской провинции Бергамо от коронавируса COVID-19 умерла украинка родом из Львовской области, сообщил председатель Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий.
По его словам, гражданка Украины умерла 19 марта в городке Романо ди Ломбардия.
Коронавирус в Италии
Италия остается самым большим очагом вспышки коронавируса в Европе. Там инфекция распространяется с большой скоростью, количество зараженных в стране уже достигло 41 035 человек (5 322 случая за последние сутки), зафиксированы 3405 смертей, выздоровели 4 440 человек. Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.
В целом, по состоянию на утро 20 марта коронавирусом COVID-19 заразились уже 244 523 человека во всем мире, умер с начала эпидемии 10 031 человек, выздоровели - 86 025.