Житель ЖК Паркове місто: в Киеве подозревают четвертый случай коронавируса

Житель Паркового міста попросил соседей самоизолироваться / Фото: novostroyki.realt.ua

В Киеве житель ЖК Паркове місто сообщил соседям об инфицировании китайским коронавирусом Covid-19, о чем якобы свидетельствуют результаты тестов.

Как сообщает Telegram-канал Коронавирус, мужчина во внутреннем чате уведомил, что находится в Александровской больнице с диагнозом коронавирус и призвал соседей самоизолироваться.

Имя мужчины и квартира, в которой он проживает, пока неизвестны, поэтому информация неофициальная. Известно, что заболевший почувствовал себя плохо 12 марта. Накануне он вернулся из поездки по Европе, посещал Францию и Германию.

В целом в Киевской области лабораторно подтвердили третий случай инфицирования коронавирусом Covid-19.

"Только что стало известно о третьем подтвержденном случае заболевания коронавирусом в Киевской области. Прошу всех придерживаться строгого карантина и не поддаваться панике", - сообщил временно исполняющий обязанности главы Киевской ОГА Василий Володин в Facebook.

Официальная статистика Минздрава по состоянию на 20 марта подтверждает 29 случаев коронавируса в Украине (+3 за последние сутки). Один новый случай зафиксирован в Ивано-Франковской области, один - в Харьковской, один - во Львовской.

Ранее Главред писал, что в итальянской провинции Бергамо от коронавируса COVID-19 умерла украинка родом из Львовской области, сообщил председатель Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий.

Позже стало известно, что в Италии от вируса скончалась третья гражданка нашей страны.