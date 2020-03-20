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Африка, берегись: "ненасытный" вирус добрался до еще одной страны

20 марта 2020, 21:28

Республика Мадагаскар также стала жертвой опасного китайского вируса.

коронавирус
Жуткий коронавирус обнаружили в Африке / GettyImages

Смертельный коронавирус, от которого каждый день гибнут люди, обнаружили на Мадагаскаре.

На этой неделе Мадагаскар прекратил все международное авиасообщение, чтобы предотвратить случаи инфицирования коронавирусом, заявил президент страны Андри Раджоелина, передает Reuters.

По его словам, в стране подтвердили три первых случая коронавируса.

Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения, в мире число зараженных коронавирусом превысило 210 тысяч. При этом более 9 тысяч человек умерли от вируса.

Ранее Главред писал, что Италия остается самым большим очагом вспышки коронавируса в Европе. Там инфекция распространяется с большой скоростью, количество зараженных в стране уже достигло 41 035 человек (5 322 случая за последние сутки), зафиксированы 3405 смертей, выздоровели 4 440 человек. Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

В целом, по состоянию на утро 20 марта коронавирусом COVID-19 заразились уже 244 523 человека во всем мире, умер с начала эпидемии 10 031 человек, выздоровели - 86 025. 

Как ранее сообщал Главред, в Минздраве озвучили печальный прогноз по поводу коронавируса, который уже начал распространяться по территории нашей страны и уносить жизни граждан.

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