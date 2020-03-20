Нардеп Потураев пояснил, как заменят умерших от коронавируса депутатов

Потураев уже знает, как заменить умерших от коронавируса коллег / УНИАН

Нардеп фракции Слуга народа Никита Потураев успокоил украирцев, что если кто-то из народных депутатов умрет от коронавируса, то место в парламенте пустовать не будет, на него придет следующий по списку человек.

"Ну переболеем. Что там болеть, Господи? Вернемся к труду. Ну, кто-то, возможно, умрет. У всех списки есть. Список сдвинется, кто-то придет новый", - сказал он в интервью 24 каналу.

По словам нардепа, велика вероятность, что переболеет весь парламент, если начнется массовое заражение среди населения. Потураев заверил, что все депутаты, которые контактировали с инфицированным коронавирусом нардепом Сергеем Шаховым, уже сделали экспресс-тесты и результат был отрицательным.

Как ранее сообщал Главред, подцепивший во время путешествия во Францию и Швейцарию коронавирус народный депутат Сергей Шахов заявил, что у него тесты подтвердили заболевание, однако сейчас его общее состояние уже стабилизировалось.

Напомним, жена Сергея Шахова тоже заболела. По словам нардепа, у его супруги два дня была температура, поэтому провели тесты, которые подтвердили наличие вируса.