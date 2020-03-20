Беспощадный коронавирус: в Украине резко увеличилось число заболевших

Коронавирус обнаружили у 10 жителей Черновицкой области / Фото: REUTERS

Китайский коронавирус быстро распространяется по территории Украины - сегодня вечером стало известно, что число зараженных коронавирусом COVID-19 возросло до 39 человек.

Как пишет пресс-служба Минздрава 20 марта, в Черновицкой области было зафиксировано сразу 10 случаев коронавируса.

"По состоянию на 22:00 20 марта в Украине подтверждено 39 случаев COVID-19. 10 новых случаев зафиксировано в Черновицкой области", - заявили в Минздраве.

Также отмечается, что украинец, у которого первым был зафиксирован коронавирус, уже выздоровел.

Коронавирус в Украине

Напомним, из-за угрозы распространения жуткого коронавируса по территории Украины, Кабинет министров принял решение об установлении режима чрезвычайной ситуации в городе Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.

Как писал Главред, первый случай заражения китайским коронавирусом подтвердили во Львове. По словам львовского главы Андрея Садового, мужчина 13 марта вернулся из Германии. По его словам, заразившийся – мужчина 1950 года рождения.