Более 600 погибших за сутки: Италия побила рекорд смертности от коронавируса

Италия обновила рекорд по смертности от коронавируса/ Фото: REUTERS1

В Италии за последние сутки зафиксирован новый рекорд смертности от коронавируса - погибли 627 человек, а всего с начала эпидемии в стране жертвами заболевания стали уже 4032 человека, что является абсолютным трагическим антирекордом.

Как сообщило министерство здравоохранения Италии, данные показывают самый большой ежедневный рост смертей в стране с начала вспышки эпидемии. Для сравнения, в предыдущие сутки от коронавируса умерло 427 граждан Италии.

Читайте такжеВ Италии 99% жертв коронавируса были серьезно больны – BloombergСтатистика показывает, что 5129 человек вылечились после заражения - это на 689 больше, чем было вчера. Также за сутки зафиксирован стремительный рост положительных тестов инфицирования коронавирусом. Всего болеет 37860 человек, что на 4670 человек больше, чем накануне.

В наиболее критической ситуации, по-прежнему, остается северный регион Ломбардия - именно здесь фиксируется наибольшее количество жертв.

Как известно, 19 марта Италия опередила Китай по числу погибших от вируса.

Напомним, в городах Италии ужесточают мероприятия и вводят ограничительные меры, пытаясь сдержать пандемию коронавируса, поскольку Италия стала лидером по количеству смертей от данного заболевания.

Ранее в итальянской провинции Бергамо от коронавируса COVID-19 умерла украинка родом из Львовской области. Об этом сообщил председатель Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий.