Зеленский забил тревогу и уговорил свою маму отсидеться дома

Зеленский уговорил свою маму сидеть дома / скриншот theguardian.com

Глава государства Владимир Зеленский рассказал о том, что убедил свою маму без крайней необходимости не покидать свой дом. Также он призвал украинцев сделать то же самое.

На такие меры нужно идти для того, чтобы не заболеть коронавирусом, считает президент.

"Сегодня я позвонил своей маме. Все эти дни я очень прошу ее оставаться дома, и все эти дни она не очень слушается, говорит, что "лучше меня никто не выберет нужные продукты". Но в конце концов мне удалось ее убедить, и мама согласилась не выходить из дома без крайней необходимости", - поделился интимным Зеленский.

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Также глава государства призвал украинцев позвонить своим родителям, своим бабушкам и дедушкам, привезти им все необходимое или заказать онлайн доставку продуктов и лекарств, научить их самих заказывать доставку и оплачивать услуги через интернет.

Также он попросил сделать все, чтобы минимизировать выход пожилых людей на улицу и их контакты в магазинах, банках или на почте. По словам Зеленского, таким образом, у вируса просто не останется шансов.

Коронавирус в Украине

Напомним, китайский коронавирус быстро распространяется по территории Украины - сегодня вечером стало известно, что число зараженных коронавирусом COVID-19 возросло до 39 человек. Как пишет пресс-служба Минздрава 20 марта, в Черновицкой области было зафиксировано сразу 10 случаев коронавируса.

Как писал Главред, первый случай заражения китайским коронавирусом подтвердили во Львове. По словам львовского главы Андрея Садового, мужчина 13 марта вернулся из Германии.