Четверо молдаван привезли коронавирус из Украины

В Почаевской Лавре молдаване заразились коронавирусом / Фото: УНИАН

В Молдове за последние сутки лабораторно подтвердили 17 случаев заражения китайскими коронавирусом Covid-19.

Как заявила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну, четыре пациента недавно посещали Украину.

"В 12 случаях — это заражение внутри страны, в том числе 8 случаев в Кишиневе. Также есть 5 случаев ввоза инфекции. Из Украины — 4 случая и 1 случай из России", — сказала она.

Четверо молдаван посещали в Украине Почаевскую Лавру. Первые признаки заболевания у них проявились вскоре после возвращения.

Всего в Молдове зафиксировано 66 случаев заражения коронавирусом.

"Мы закрыли границы. Я убедительно прошу всех оставаться дома и ни в коем случае не выезжать из страны", - сказал президент Молдовы Игорь Додон.

Напомним, в Италии за последние сутки зафиксирован новый рекорд смертности от коронавируса - погибли 627 человек, а всего с начала эпидемии в стране жертвами заболевания стали уже 4032 человека, что является абсолютным трагическим антирекордом.

Напомним, в городах Италии ужесточают мероприятия и вводят ограничительные меры, пытаясь сдержать пандемию коронавируса, поскольку Италия стала лидером по количеству смертей от данного заболевания.