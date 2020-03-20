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"Это Трампу надо было": пенсионерки из отряда Путина "сожгли" коронавирус

20 марта 2020, 23:45

Поклонницы лидера Кремля утверждают, что пандемию затеял американский президент.

В России пенсионерки Путина сожгли Covid-19 / Фото: скриншот

Пенсионерки из одиозной организации Отряды Путина записали очередное феерическое видео, в котором заявили, что пандемия коронавируса - это проделки президента США Дональда Трампа, который захотел поднять курс доллара в России.

"Мы сегодня собрались, чтобы покончить с вот этой надуманной информацией. Никакого здесь коронавируса как такового нет. Это Трампу надо было поднять свой... В два раза доллар подскочил, чтобы страна его взлетела в очередной раз! Да, Трамп, ты сегодня выиграл! Все страны закрылись друг от друга. Да что ты натворил во всем мире? Так вот, нет никакого коронавируса, это политика тобой придуманная. Вот мы его сегодня разорвем, а вируса - как не было, так и не будет! Во всяком случае не просто во всем мире, а в нашей стране его нет!" - истерически заявила одна из участниц перформанса, видео опубликовано в YouTube.

В финале действа пенсионерки бросают в ведро с огнем листы бумаги, на которых изображены молекулы коронавируса.

"Мы сжигаем коронавирус - его не было и не будет, все! Страна освободилась, очистилась! Это все болезнь, придуманная Трампом, Америкой" – заявили российские бабушки.

Напомним, в Бердянске в разгар эпидемии коронавируса и жесткого карантина по свей территории Украины местные священники решили провести массовое мероприятие и полить улицы города святой водой.

Как ранее сообщалось, в Нежине женщина перепутала похмелье с симптомами коронавируса.

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