В Испании на ТВ порадовались партии украинских масок

Украинские маски нашлись в Испании / Фото: скриншот

На телевидении в Испании показали сюжет о том, как разгружают медицинские маски, которые, судя по маркировке, оказались украинского производства.

Сюжет вышел в эфире испанского RTVE. Средства индивидуальной защиты произведены украинской торговой маркой Бук.

Автор сюжета не ставил цель показать, что маски именно украинского производства. В ролике сказано, что испанцам можно не паниковать, поскольку теперь медицинских масок хватит всем.

"Чистый воздух в любых условиях", - гласит надпись на коробках на украинском языке.

Сюжет на испанском телевидении привлек внимание украинской общественности, поскольку экспорт масок из Украины запрещен в связи с бушующей в мире пандемией коронавируса. Он был введен одновременно с карантином на территории страны. Следует добавить, что маски и антисептики очень сложно сейчас найти в украинских аптеках.

Напомним, пограничники отдела Деловое Мукачевского отряда поймали мужчину в гидрокостюме с "коронавирусной" контрабандой. Отмечается, что он переправлял в Румынию медицинские маски.

Как ранее сообщал Главред, в Киеве с 18 марта пассажиров без масок не будут пускать в общественный транспорт в связи с введением карантина из-за коронавируса.