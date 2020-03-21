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Проверяют пять тысяч жителей: на Буковине заболевшая коронавирусом женщина ходила на митинг

21 марта 2020, 01:18

Местные жители протестовали, требуя особых преференций для своего села.

На митинге присутствовала инфицированная коронавирусом женщина / Фото: acc.cv.ua

В селе Коленковцы Черновицкой области проверят на коронавирус пять тысяч жителей населенного пункта, поскольку накануне женщина, у которой впоследствии лабораторно подтвердили коронавирус Covid-19, посещала массовый митинг.

"Мы организовали встречу, потому что поступил тревожный звонок 8 марта о том, что сельский глава организовывает громаду в составе 100 человек. Они решили перекрыть мост через реку Днестр. Соответственно я позвонил ему и сказал, что ни одна проблема не решается на мостах, тем более перекрытием стратегически важной инфраструктуры страны, находящейся в состоянии войны. И пригласил представителей всех сел, сельских глав, секретарей сельских советов к открытому диалогу в ОГА в составе двух-трех человек", - сообщил на брифинге глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

Читайте такжеЧетверо молдаван привезли коронавирус из УкраиныОбщение чиновника с сельской громадой длилось с 10:00 до 13:00. Все это время перед зданием ОГА находились местные жители Коленковцев, которые по собственной инициативе решили показать руководству области решительную позицию. Осадчук подчеркнул, что ему позже сообщили, что среди протестующих была и зараженная коронавирусом женщина.

"Говорят, что была. Я ее не видел. Пока мы разговаривали, люди и эта женщина были на улице", - сказал он.

По словам чиновника, Амстердамский лабораторный центр поможет провести обработку анализов жителей Буковины и в первую очередь тестирование проведут в Коленковцах.

"В первую очередь мы намерены взять такие образцы в селе Коленковцы, это самое важное сейчас", — добавил мэр.

Коленковцы стали эпицентром распространения коронавирусом после того, как стало известно, что заболела женщина, которая вернулась с заработков, затем ее внуки и две невестки.

Напомним, китайский коронавирус быстро распространяется по территории Украины - сегодня вечером стало известно, что число зараженных коронавирусом COVID-19 возросло до 39 человек. Большинство инфицированных выявлены в Черновицкой области.

Напомним, из-за угрозы распространения жуткого коронавируса по территории Украины, Кабинет министров принял решение об установлении режима чрезвычайной ситуации в городе Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.

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