Переполох из-за попа: в Тернопольской области объявили режим чрезвычайной ситуации

В Тернопольской области заболел священник / Фото: REUTERS

Китайский коронавирус для многих жителей Украины – это не просто смертоносная уханьская зараза, которая где-то далеко "косит" людей. Каждый день украинцы все больше понимают, что этот ужас под названием коронавирус COVID-19 – вполне реальная опасность. И хотя поняли это пока не все, так как многие наплевательски отнеслись к просьбе властей сидеть дома, тем не менее, некоторые уже на собственной шкуре ощутили страх перед вирусом.

В частности, коронавирус поставил на уши жителей Тернопольской области. Дело в том, что местный житель, у которого накануне обнаружили коронавирус, оказался священником. По этой причине в области решили ввести режим чрезвычайной ситуации.

"Члены региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Тернопольской областной государственной администрации проголосовали за введение в области режима чрезвычайной ситуации", - сообщили в пресс-службе Тернопольской ОГА.

Данное решение означает, в Залещицком и соседних районах усилят ограничения в передвижении. По информации ОГА, на выездах из районного центра будут дежурить правоохранители, и они будут проводить скрининг.

Добавим, что 57-летний житель райцентра Залещики, у которого обнаружили коронавирус, - поп, у него большая семья. В настоящее время он находится в изоляции. По словам медиков, мужчине предоставляется симптоматическое лечение. Состояние - средней тяжести. Устанавливаются контактные лица.

Читайте такжеКак пошить модную маску для лица своими руками - выкройка и фотоНапомним, вечером в пятницу, 20 марта, Минздрав подтвердил еще два новых случая коронавируса - в Киевской и Тернопольской областях. Таким образом, общее количество инфицированных составило 41 человек.

Также ранее из-за угрозы распространения жуткого коронавируса чрезвычайную ситуацию объявили власти Днепропетровской области. Отмечается, что пока что решение носит формальный характер.