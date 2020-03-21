Кровожадный китайский вирус "убил" свыше 11 тысяч человек

Коронавирус "убил" свыше 11 тысяч человек / Reuters

Ненасытный коронавирус COVID-19 оставил в покое Китай, и активно наступает на Европу, а также Северную и Южную Америки. Каждый день жители этих территорий живут в страхе перед уханьской заразой, которая изменила до неузнаваемости жизнь большинства их них.

За время распространения коронавируса зарегистрировали 275 500 подтвержденных случаев COVID-19. Всего уханьская зараза "убила" 11,4 тысячи человек. Также стало известно, что успешно вылечились от китайского вируса 88 200 человек.

Коронавирус в мире

Отметим, в США за сутки количество больных коронавирусом увеличилось на 5379 человек. Там также зарегистрировали 44 смерти.

В Германии число больных выросло на 4438 человек. Умерли 23 человека.

В то же время во Франции за сутки обнаружили 1572 положительных тестов.

Новые случаи заражения в Великобритании - 1258, Швейцарии - 1206, Нидерландах - 506, Бельгии - 476, Австрии - 375 и 230 в Португалии.

Коронавирус в Италии

В Италии за сутки умерло от коронавируса 627 человек. Общее число жертв с начала эпидемии составило 4032 человека, об этом сообщил в пятницу глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

Количество инфицированных в Италии составляет 37 860. Их за сутки стало больше на 4670. Вылечилось 689 пациентов, всего из больниц выписали 5129. Общее число заболевших, включая скончавшихся и победивших CoVID-2019, превысило 47 тысяч.

Читайте такжеТемпература при коронавирусе: Комаровский пояснил, чем сбивать жарНапомним, вечером в пятницу, 20 марта, Минздрав подтвердил еще два новых случая коронавируса - в Киевской и Тернопольской областях. Таким образом, общее количество инфицированных составило 41 человек.

Также ранее сообщалось, в Италии от коронавируса скончалась третья гражданка Украины.

По информации СМИ, украинка умерла в Бергамо раньше, но результаты анализов на коронавирус пришли только в пятницу, 20 марта, после обеда. Женщине было 60 лет.