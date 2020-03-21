УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. ☣️ Коронавирус

Кровожадный китайский вирус "убил" свыше 11 тысяч человек

21 марта 2020, 08:17

По состоянию на утро 21 марта 275 500 человек во всем мире заболели коронавирусом.

коронавирус Италия
Коронавирус "убил" свыше 11 тысяч человек  / Reuters

Ненасытный коронавирус COVID-19 оставил в покое Китай, и активно наступает на Европу, а также Северную и Южную Америки. Каждый день жители этих территорий живут в страхе перед уханьской заразой, которая изменила до неузнаваемости жизнь большинства их них.

За время распространения коронавируса зарегистрировали 275 500 подтвержденных случаев COVID-19. Всего уханьская зараза "убила" 11,4 тысячи человек. Также стало известно, что успешно вылечились от китайского вируса 88 200 человек.

Коронавирус в мире

Отметим, в США за сутки количество больных коронавирусом увеличилось на 5379 человек. Там также зарегистрировали 44 смерти.

В Германии число больных выросло на 4438 человек. Умерли 23 человека.

В то же время во Франции за сутки обнаружили 1572 положительных тестов.

Новые случаи заражения в Великобритании - 1258, Швейцарии - 1206, Нидерландах - 506, Бельгии - 476, Австрии - 375 и 230 в Португалии.

Коронавирус в Италии

В Италии за сутки умерло от коронавируса 627 человек. Общее число жертв с начала эпидемии составило 4032 человека, об этом сообщил в пятницу глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

Количество инфицированных в Италии составляет 37 860. Их за сутки стало больше на 4670. Вылечилось 689 пациентов, всего из больниц выписали 5129. Общее число заболевших, включая скончавшихся и победивших CoVID-2019, превысило 47 тысяч.

Читайте такжеТемпература при коронавирусе: Комаровский пояснил, чем сбивать жарНапомним, вечером в пятницу, 20 марта, Минздрав подтвердил еще два новых случая коронавируса - в Киевской и Тернопольской областях. Таким образом, общее количество инфицированных составило 41 человек.

Также ранее сообщалось, в Италии от коронавируса скончалась третья гражданка Украины.

По информации СМИ, украинка умерла в Бергамо раньше, но результаты анализов на коронавирус пришли только в пятницу, 20 марта, после обеда. Женщине было 60 лет.

китайский коронавирус коронавирус в Италии коронавирус новости Европы
Сейчас вы просматриваете новость «Кровожадный китайский вирус "убил" свыше 11 тысяч человек». Другие новости эпидемии коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

09:36
Как власть при помощи коронавируса будет "закручивать гайки"
09:17
Смертоносный коронавирус: число жертв-украинцев за границей подскочило Видео
09:03
"Уханьская" зараза взвинтила цены на лимоны в Украине Видео
08:51
Зеленского уже почти съели - аппетитно, безжалостно, не напрягаясь мнение
08:35
"Отгородиться бетонными блоками": Черновцы закрыли из-за коронавируса Видео
08:17
Кровожадный китайский вирус "убил" свыше 11 тысяч человек Видео
08:02
Гороскоп всех знаков Зодиака на 21 марта: влиятельная опора и досадный прокол Видео
07:40
Это - война: эксперт спрогнозировал последствия пандемии коронавируса Видео
07:38
Переполох из-за попа: в Тернопольской области объявили режим чрезвычайной ситуации Видео
07:13
Диетолог рассказала, какая еда поможет в борьбе с коронавирусом
06:52
Все идет к тому, что Зеленский потеряет власть до конца года мнение
06:34
"Вылизал бы": жена Тимати показала мокрую грудь в развратном наряде
06:05
Клевый пирог с вареньем, быстрые рецепты Видео
05:27
Может ли алкоголь убить коронавирус: ученые дали ответ
05:03
"*бать, сиськи, это не грудь": Бузова показала самое сокровенное на развратном фото
04:29
Деньги липнут к рукам: астролог рассказала, кому суждено грести "бабло" лопатой
03:47
Что будет с ЕС и безвизом после пандемии: эксперт дал прогноз
03:01
Ученые рассказали, можно ли заразиться коронавирусом через секс
02:20
Крымские оккупанты во время пандемии выгнали детей на парады
02:02
Леонид Утёсов – чем певец покорил сердца нескольких поколений Видео
01:39
Принуждал к оргиям: порнозвезда пожаловалась на партнера-порноактера
01:18
Проверяют пять тысяч жителей: на Буковине заболевшая коронавирусом женщина ходила на митинг Видео
00:55
"Система охраны здоровья рухнет": экс-глава Минздрава оценил ситуацию с карантином
00:19
21 марта – какой сегодня праздник: Навруз и Родительская суббота Видео
00:11
В Испании на ТВ порадовались партии украинских масок Видео
20 марта, пятница
23:45
"Это Трампу надо было": пенсионерки из отряда Путина "сожгли" коронавирус Видео
23:23
У Авакова озвучили условие экстренного введения режима ЧП Видео
22:59
Четверо молдаван привезли коронавирус из Украины Видео
22:58
Зеленский забил тревогу и уговорил свою маму отсидеться дома
22:26
Более 600 погибших за сутки: Италия побила рекорд смертности от коронавируса Видео
22:20
Беспощадный коронавирус: в Украине резко увеличилось число заболевших
22:09
В МИД поведали, кто может попасть в ЕС после закрытия границ
21:31
Нардеп Потураев пояснил, как заменят умерших от коронавируса депутатов Видео
21:28
Африка, берегись: "ненасытный" вирус добрался до еще одной страны
20:58
Житель ЖК Паркове місто: в Киеве подозревают четвертый случай коронавируса Видео
20:42
В Италии от коронавируса скончалась третья украинка
20:24
В Steam стартовала бесплатная раздача Tomb Raider и еще четырех игр
20:02
В Бердянске священники борятся с коронавирусом цистернами святой воды Видео
20:00
Перехід на літній час 2020 – коли й як переводять годинники в Україні Видео
19:56
Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации в Киеве и двух областях
19:33
Украина стала главным покупателем российской свинины
19:31
Готовьте шубы и валенки: синоптики огорчили прогнозом на выходные
19:09
"Прожорливый" коронавирус добрался до Львова: что известно
19:05
Температура при коронавирусе: Комаровский пояснил, чем сбивать жар
19:03
Disney запускает фильм Вперед онлайн - дата выхода
19:02
Карантин в Украине: в сети АТБ ввели ограничение на покупателей: почему и где
18:55
Холостяк 10 сезон смотреть онлайн 3 выпуск 20-03-2020 - интимное свидание Видео
18:46
На улицы вывели армию: в Италии растет количество смертей от коронавируса Видео
18:45
"Крым не забирали": солист Нервов оправдал Путина за нападение на Украину Видео
18:36
Комендантский час: Аваков объяснил, что будет с Украиной
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять