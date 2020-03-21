"Отгородиться бетонными блоками": Черновцы закрыли из-за коронавируса

Черновцы из-за китайского вируса закрыли на въезд и выезд / УНИАН

В Черновцах патрульной полиции поручили с пятницы, 20 марта, из-за китайского коронавируса полностью закрыть областной центр для транспорта.

Мэр города Алексей Каспрук распорядился перекрыть движение транспорта на въезд и выезд, говорится на сайте Черновицкого горсовета.

В ведомстве добавили, что на время закрытия города коммунальщикам поручили с обеих сторон моста через Прут на ул. Сечевых Стрельцов установить бетонные блоки и соответствующие знаки для объезда участка дороги.

"…поручено с 20 марта полностью перекрыть движения транспорта на въезде/выезде г. Черновцы (объездное кольцо Магала на перекрестке улиц Сечевых Стрельцов и В. Александри)", – сообщили в горсовете.

Ранее стало известно, что в Черновцах для пенсионеров отменили бесплатный проезд в транспорте. Власти решили при помощи отмены льгот стимулировать пожилых людей оставаться дома и таким образом избежать заражения коронавирусом.

Напомним, коронавирус в Украине по состоянию на 23 часа 20 марта подтвержден у 41 человека, за сутки в Черновицкой области зафиксировали десять новых случаев заражения вирусом.

Объявлена пандемия коронавируса, в ряде стран, в частности, и в Украине, введен карантин.