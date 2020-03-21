"Уханьская" зараза взвинтила цены на лимоны в Украине

В Украине подорожали лимоны / Instagram

Как только в Украине объявили карантин из-за китайского коронавируса, многие украинцы стали активно закупаться стратегически важными продуктами. Конечно, условно важными, так как каждый сам для себя решает, что конкретно для него и его семьи имеет значение.

Тем не менее, большинство устремили свой взор в сторону лимонов – наверняка практически каждый бросил в свою корзину от нескольких штук до килограмма.

Такой бешеный спрос взвинтил цену на лимоны, и они подорожали на 12-15%.

Но не только спрос повлиял на цену лимонов, отмечают эксперты.

"Цены на лимоны начали очень быстро расти сразу после объявления карантина. Главной причиной этого тренда стало не падение курса гривны, хотя это, безусловно, влияет на цену каждой новой поставки. Значительно большее влияние на цены сегодня делает спрос – если еще неделю назад розничные продажи лимонов происходили преимущественно поштучно, то сегодня все больше украинцев покупают сразу от килограмма лимонов", – сказано в сообщении аналитики Инфо-Шувар.

В то же время продавцы настаивают, что это еще не предел, и лимоны будут дорожать и дальше.

Читайте такжеПоел и уханьской заразой заболел: названы продукты, которые убивают иммунитетНапомним, ранее сообщалось, в Украине резко выросли цены на "противовирусные" овощи и продукты пчеловодства.

По информации, от шести гривен за килограмм до 12 гривен возросла стоимость лука. Причина заключается еще в том, что его активно экспортировали в страны Ближнего Востока, Молдову и Румынию. Запасы лука в стране уже подходят к концу.