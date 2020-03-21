Смертоносный коронавирус: число жертв-украинцев за границей подскочило

За границей коронавирус убил трех украинцев / Reuters

Количество жертв китайского коронавируса среди граждан Украины, которые находятся за границей, серьезно возросло.

За границей скончались еще двое граждан нашей страны, говорится на странице Министерства иностранных дел Украины в Facebook.

Таким образом, количество жертв-украинцев за границей возросло до трех человек.

В МИДе добавили, что за пределами украинского государства проходят лечение 15 наших соотечественников: четверо – в Германии, четверо – в Доминиканской Республике, двое – в Италии, двое – в Польше, один гражданин – в ОАЭ, один – в Нидерландах и один – на Сейшельских островах.

Напомним, в МИД Украины сообщали, что 19 марта по состоянию на 23:30 за границей коронавирус убил одну гражданку Украины – женщина умерла в Италии 13 числа.

По состоянию на 23 часа 20 марта китайский вирус в украинском государстве подтвержден у 41 человека, умерли трое инфицированных.

Ранее была объявлена пандемия коронавируса, в ряде стран, в частности, и в Украине, введен карантин.