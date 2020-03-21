Смертоносный коронавирус: число жертв-украинцев за границей подскочило

За пределами Украины от вируса скончались еще несколько граждан.
Количество жертв китайского коронавируса среди граждан Украины, которые находятся за границей, серьезно возросло.
За границей скончались еще двое граждан нашей страны, говорится на странице Министерства иностранных дел Украины в Facebook.
Таким образом, количество жертв-украинцев за границей возросло до трех человек.
В МИДе добавили, что за пределами украинского государства проходят лечение 15 наших соотечественников: четверо – в Германии, четверо – в Доминиканской Республике, двое – в Италии, двое – в Польше, один гражданин – в ОАЭ, один – в Нидерландах и один – на Сейшельских островах.
Напомним, в МИД Украины сообщали, что 19 марта по состоянию на 23:30 за границей коронавирус убил одну гражданку Украины – женщина умерла в Италии 13 числа.
По состоянию на 23 часа 20 марта китайский вирус в украинском государстве подтвержден у 41 человека, умерли трое инфицированных.
Ранее была объявлена пандемия коронавируса, в ряде стран, в частности, и в Украине, введен карантин.