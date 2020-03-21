Львовщина застыла в ожидании: у 44 граждан подозрение на COVID-19

Во Львовской области 44 подозрения на коронавирус / Pixabay

Жители Львовщины встревожены из-за китайского коронавируса COVID-19. Дело в том, что по состоянию на утро субботы, 21 марта, во Львовской области проверяют 44 человека на коронавирус.

По информации, 20 марта с подозрением на коронавирус появилось еще 10 человек - 8 госпитализировали, еще 2 находятся на самоизоляции.

"В инфекционную больницу госпитализировали 8 человек из городов: Львов, Стрый, Пустомыты, а также Каменка - Бугского района и Тернопольской области. Двое больных - с Золочевского района и города Львова находятся на самоизоляции. Осуществляется обследование пациентов, анализы на COVID-19 будут отобраны, после чего их отправят в Киев. Сейчас на госпитализации в областной инфекционной клинической больнице - 37 человек. На самоизоляции находятся 7 человек", - сообщил заместитель директора Львовской областной инфекционной клинической больницы Игорь Берник.

В то же время стало известно, что во Львове 20 марта 7 эвакуированных из Евросоюза людей госпитализировали в инфекционную больницу. Они были среди около 3 тысяч пассажиров, которые вернулись спецпоездами из Польши.

"В Украину 20 марта прибыли 5 поездов из Перемышля в Киев. Во Львове вышли около 660 пассажиров. Во всех измеряли температуру как на границе, так и во Львове. По результатам проверки 7 человек госпитализировали в инфекционную больницу", – рассказал и. о. директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Андрей Васько.

Отметим, в соцсетях жители Львова возмущены, что все анализы приходится отправлять в Киев.

"В нас не передбачається робити аналіз, щоб все це не відправляти в Київ?", - спросила Марьяна Марковская-Согуйко.

"Власне, не зрозуміло, чому у Львівському лабораторному центрі не роблять аналізів. Не мають реактивів?", - вопрошает Марта Бояновская.

Читайте такжеКровожадный китайский вирус "убил" свыше 11 тысяч человекНапомним, ранее сообщалось, коронавирус поставил на уши жителей Тернопольской области. Дело в том, что местный житель, у которого накануне обнаружили коронавирус, оказался священником. По этой причине в области решили ввести режим чрезвычайной ситуации.

"Члены региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Тернопольской областной государственной администрации проголосовали за введение в области режима чрезвычайной ситуации", - сообщили в пресс-службе Тернопольской ОГА.