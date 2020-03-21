Подхвативший коронавирус нардеп Шахов сказал, что его мучает

Сергей Шахов сказал, что его мучает жажда / УНИАН

Подхвативший китайский коронавирус нардеп Сергей Шахов поделился, что у него пересыхает во рту, постоянно хочется пить.

Есть головокружение, рассказал народный избранник о самочувствии в эфире Еспресо.TV.

По словам Шахова, у него под вечер поднималась температура, есть кашель.

"…Есть такой, знаете, суховатый (кашель – Ред.). Утром был мокрый кашель, а сейчас уже суховатый. Постоянно хочется пить, пересыхает во рту…", – поделился он.

Нардеп добавил, что находится дома, и за ним наблюдают врачи. Шахов полагает, что подхватил коронавирус в Украине, а не за границей.

Напомним, Сергей Шахов сообщил о том, что подцепил китайский вирус, после того, как ездил во Францию и Швейцарию. Позже стало известно, что жена нардепа тоже заболела.

Справка. Объявлена пандемия коронавируса. В Украине, как и в ряде других государств, введен карантин. В нашей стране по состоянию на 23 часа 20 марта коронавирус подтвержден у 41 человека, скончались трое инфицированных.