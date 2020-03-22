Как не подхватить коронавирус во время секса: рекомендация Комаровского

Китайский вирус можно подхватить во время секса, предупредил Евгений Комаровский / Скриншот

Кандидат медицинских наук, врач и ведущий Евгений Комаровский предупредил, что китайский коронавирус можно подхватить во время секса, в частности, через поцелуи.

Не доказано, что вирус передается половым путем, рассказал медик.

Врач добавил, что в Сети можно найти огромное количество поз для секса, при которых партнеры могут избегать контактов лицом к лицу.

"Половая передача для коронавируса не доказана, но вам придется очень постараться, чтобы в процессе полового акта не осуществить контакты слизистых оболочек верхней части вашего туловища…", – сказал эксперт.

Комаровский предупредил, что коронавирус в процессе полового акта легко передать посредством поцелуев, но лицами можно и не контактировать.

Читайте такжеКомаровский сказал, где дольше всего живет коронавирус"…Главное, не ограничить себя ни в чем: карантин – удобное время для того, чтобы организовать подъем рождаемости к новому году", – отметил он.

Ранее Евгений Комаровский предупреждал, что коронавирус можно подцепить через фрукты. Врач добавил, что вирус может попасть на фрукты в супермаркете от его носителя. По словам медика, чтобы не заразиться вирусом, купленные фрукты можно обдать кипятком.