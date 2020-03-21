Эксперт предупредил, какой удар грозит украинцам из-за карантина

Из-за карантина уровень жизни украинцев может существенно снизиться, предупредил Виктор Суслов / УНИАН

Заслуженный экономист Украины, бывший министр экономики Виктор Суслов считает, что, если карантин в нашей стране из-за китайского коронавируса затянется на несколько месяцев, уровень жизни граждан существенно снизится.

Из-за карантина в Украине уже страдает отрасль торговли, которая сейчас является основным производителем ВВП, рассказал эксперт во время чата на Главреде.

По его словам, карантин также негативно повлиял на сферу услуг и транспортную отрасль из-за ограничений или прямого запрета на авиационные, железнодорожные, автомобильные и другие перевозки.

"Неизбежно пострадает и производство вследствие мирового кризиса и уменьшения спроса на продукцию. Поэтому сократится украинский экспорт. У нас уже начался существенный спад экспорта металлургической продукции", – заявил собеседник.

Экс-министр добавил, что на повестке дня – ограничение работы металлургических комбинатов, а некоторые из них могут перестать работать.

"То же относится и ко всем другим производственным предприятиям, в том числе в сельском хозяйстве", – предупредил Суслов.

Читайте такжеБакс против гривны: эксперт рассказал, стоит ли ждать катастрофического дорожания доллараБывший чиновник подчеркнул, что из-за падения спроса в мире падает спрос на сырье. Эксперт отметил, что Украина – страна, которая ориентирована на производство сырья, поэтому ее экономика сильно пострадает.

"В ближайшее время стоит ожидать развития тяжелого кризиса бюджета, который не будет выполняться по доходам, а, соответственно, и по расходам. А это повлечет за собой существенное снижение жизненного уровня украинцев", – полагает собеседник.

Ранее Виктор Суслов говорил, что из-за неадекватной борьбы властей Украины с коронавирусом стране грозит жесточайший бюджетный кризис, практически неизбежно использование эмиссионных методов финансирования дефицита бюджета, а это подстегнет инфляцию и ускорит девальвацию гривны и приведет к снижению уровня жизни большинства граждан.