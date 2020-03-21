"Гасите кабанов": в Киеве полиция силой выводит из транспорта "лишних" пассажиров

Полиция контролирует соблюдение карантина / УНИАН

В Киеве из-за введенного карантина и ограничений в работе общественного транспорта правоохранители следят за тем, чтобы в троллейбусах, трамваях и автобусах не пребывало одновременно более 10 пассажиров.

При этом тех пассажиров, которые не хотят покидать транспорт по-хорошему, полиция выводит силой.

В частности, очевидцы засняли эпизод, как возле станции метро Лукьяновская дежурящие на остановках правоохранители силой выводили "лишних" пассажиров.

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"Гасите кабанов", - комментирует происходящее автор видео.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Одессе разгневанные пассажиры избивают водителей троллейбусов и ложатся на рельсы.