"Гасите кабанов": в Киеве полиция силой выводит из транспорта "лишних" пассажиров

Людей, которые не хотят покидать транспорт по-хорошему, полиция выводит силой.
В Киеве из-за введенного карантина и ограничений в работе общественного транспорта правоохранители следят за тем, чтобы в троллейбусах, трамваях и автобусах не пребывало одновременно более 10 пассажиров.
При этом тех пассажиров, которые не хотят покидать транспорт по-хорошему, полиция выводит силой.
В частности, очевидцы засняли эпизод, как возле станции метро Лукьяновская дежурящие на остановках правоохранители силой выводили "лишних" пассажиров.
Читайте такжеКарантинный бунт: в Хмельницкой области пассажиры камнями искорежили маршрутку
"Гасите кабанов", - комментирует происходящее автор видео.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Одессе разгневанные пассажиры избивают водителей троллейбусов и ложатся на рельсы.