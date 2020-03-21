Коронавирус в Великобритании: Джонсон огорошил заявлением

Джонсон огорошил заявлением из-за коронавируса / Reuters

Жизненный уклад Великобритании тоже изменился из-за ужасного китайского вируса, который уже унес жизни более 11 тысяч человек. Британские власти приняли решение закрыть пабы, рестораны, тренажерные залы и другие развлекательные заведения с целью противодействия распространению коронавируса.

"Мы просим кафе, пабы, бары и рестораны закрыться сегодня вечером как можно скорее, но не открываться завтра", - огорошил заявлением глава правительства Борис Джонсон, сообщает BBC.

Ночные клубы, театры, кинотеатры, спортзалы и все развлекательные центры просят закрыться настолько быстро, насколько это возможно.

Также Джонсон в видеообращении отметил, что введенные ограничения будут пересматривать каждый месяц с целью выяснить, можно ли их отменять.

Добавим, что с пятницы из-за распространения коронавируса COVID-19 в Великобритании закрыли школы, а также частично закрывается лондонская "подземка".

К слову, что в соцсетях пишут, что Джонсон принял такое решение с опозданием.

"Это ж надо было дождаться почти 4000 зараженных в ЮК, чтобы только потом наконец додуматься и закрыть общепит и пабы. Мир вылечится, а Англия только пойдет на полную изоляцию...", - пишет Алена Зирюкина.

Читайте такжеСмертоносный коронавирус: число жертв-украинцев за границей подскочилоНапомним, неделю назад глава правительства Великобритании Борис Джонсон предупредил жителей Соединенного Королевства о том, что они должны быть готовы к утрате родных и близких - из-за пандемии китайского коронавируса Covid-19.

Он выступил с таким заявлением на брифинге после экстренного заседания парламента.

По словам Джонсона, Великобритания уже перешла из фазы "сдерживания" кризиса, связанного с коронавирусом, в фазу "замедления".